Официальное представление нового врио главы Приморья пройдёт 28 сентября

Официальное представление временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Олега Кожемяко состоится 28 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Завтра в 10:00 (3:00 мск. — RT) в большом зале администрации Приморья представление нового врио губернатора Приморья», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что церемонию планирует посетить полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил Кожемяко занять пост исполняющего обязанности главы Приморского края.

20 сентября избирательная комиссия Приморья по рекомендации ЦИК России признала результаты досрочных выборов губернатора недействительными.