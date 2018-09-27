Ищенко считает Кожемяко достойным противником на выборах главы Приморья

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко мог бы стать достойным противником на выборах главы региона. Такое мнение выразил бывший кандидат в губернаторы Приморского края Андрей Ищенко.

«Достойный противник. Есть с кем поучаствовать в достойной кампании. И победить», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова выразила надежду, что экс-кандидаты в губернаторы Приморского края Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко не будут участвовать в новых выборах.

20 сентября избирательная комиссия Приморья по рекомендации ЦИК России признала результаты досрочных выборов губернатора недействительными.