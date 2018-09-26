В Новгородской области одобрили ограничение курения кальянов
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Соответствующий проект внесла председатель Елена Писарева.
Документ предусматривает запрет на курение кальянов в нежилых помещениях многоквартирных домов и пристроенных к ним нежилых помещениях, а также в нежилых помещениях во дворах многоквартирных домов.
Как заявила Писарева, принятие документа обусловлено многочисленными обращениями местных жителей.
Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Новокузнецке с начала 2018 года составлено более 800 протоколов о нарушении антитабачного закона.