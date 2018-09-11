В Новокузнецке с начала 2018 года составлено более 800 протоколов за нарушения антитабачного закона

С начала 2018 года в Новокузнецке составлено более 800 протоколов за нарушения антитабачного закона, сообщает портал «ВашГород.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Кемеровской области.

РИА Новости

В Кемерове было составлено 760 протоколов, в Прокопьевске — более 260. Всего оштрафовано свыше 3,2 тыс. нарушителей. Максимальный штраф за курение в неположенном месте составляет 3 тыс. рублей. Ранее народный артист России Михаил Боярский, сопредседатель общероссийского движения «За права курильщиков», в беседе с НСН прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о том, что нарушителям антитабачного законодательства в первом полугодии 2018 года назначили более 70 млн рублей штрафов.