В Новокузнецке с начала 2018 года составлено более 800 протоколов за нарушения антитабачного закона

Короткая ссылка
С начала 2018 года в Новокузнецке составлено более 800 протоколов за нарушения антитабачного закона, сообщает портал «ВашГород.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Кемеровской области.
В Новокузнецке с начала 2018 года составлено более 800 протоколов за нарушения антитабачного закона
  • РИА Новости

В Кемерове было составлено 760 протоколов, в Прокопьевске — более 260.

Всего оштрафовано свыше 3,2 тыс. нарушителей.

Максимальный штраф за курение в неположенном месте составляет 3 тыс. рублей.

Ранее народный артист России Михаил Боярский, сопредседатель общероссийского движения «За права курильщиков», в беседе с НСН прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о том, что нарушителям антитабачного законодательства в первом полугодии 2018 года назначили более 70 млн рублей штрафов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить