В Новокузнецке с начала 2018 года составлено более 800 протоколов за нарушения антитабачного закона
- РИА Новости
В Кемерове было составлено 760 протоколов, в Прокопьевске — более 260.
Всего оштрафовано свыше 3,2 тыс. нарушителей.
Максимальный штраф за курение в неположенном месте составляет 3 тыс. рублей.
Ранее народный артист России Михаил Боярский, сопредседатель общероссийского движения «За права курильщиков», в беседе с НСН прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о том, что нарушителям антитабачного законодательства в первом полугодии 2018 года назначили более 70 млн рублей штрафов.