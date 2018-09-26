В Подмосковье ликвидировали 12 тысяч незаконных мусорных свалок за лето

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В Московской области ликвидировали 12 тыс. незаконных мусорных свалок за лето, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье ликвидировали 12 тысяч незаконных мусорных свалок за лето
  • РИА Новости

Об этом заявила начальник регионального Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.

Всего в области убрали более 100 кубометров мусора. Работы проходили в населённых пунктах, лесах, на транспортных путях.

«Стало гораздо меньше жалоб в соцсетях и СМИ на несанкционированные свалки, на несвоевременный вывоз мусора, на какие-то очаговые навалы мусора вдоль дорог», — сказала Витушева.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове обсуждают введение административной ответственности за незаключение договоров на вывоз мусора.

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