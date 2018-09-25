В Кирове обсуждают введение административной ответственности за незаключение договоров на вывоз мусора
- РИА Новости
Как заявил и.о. начальника департамента городского хозяйства Александр Орехов, выявлено 44 контейнерные площадки, которые никто не берёт на баланс и по которым никто не оплачивает вывоз мусора.
Также предложено определить места установки контейнеров в частном секторе, сроки и источники финансирования.
В настоящее время в городе продолжаются проверки контейнерных площадок и качества их содержания. Результаты будут известны в начале октября.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тобольске ликвидировали крупный пожар на мусорном полигоне.