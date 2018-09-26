В Липецкой области проверяют сообщения о том, что инспектор ГИБДД запугал ребёнка

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В Липецкой области следователи проверяют сообщения о том, что инспектор ГИБДД якобы запугал ребёнка, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В Липецкой области проверяют сообщения о том, что инспектор ГИБДД запугал ребёнка
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По имеющимся данным, инцидент произошёл в Ельце. Мать мальчика утверждает, что 20 сентября её 11-летнего сына сбил мужчина на автомобиле Nissan, после чего на место приехал инспектор на личной машине.

«При этом ДТП не оформлялось, а прибывший на личном автомобиле на место происшествия якобы сотрудник ГИБДД вместе с водителем иномарки стали запугивать мать пострадавшего школьника крупным штрафом за оставление ребёнка без присмотра и требовать деньги за разбитое мальчиком стекло автомобиля», — цитирует сайт ведомства сообщения СМИ.

Следователи намерены проверить эту информацию, а также установить, является ли сотрудник полиции знакомым водителя.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими.

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