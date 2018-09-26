Путин назначил экс-главу КБР заместителем секретаря Совета безопасности

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Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Кабардино-Балкарии Юрия Кокова заместителем секретаря Совета безопасности.
Путин назначил экс-главу КБР заместителем секретаря Совета безопасности
  • © РИА Новости / Архивное фото

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Назначить Кокова Юрия Александровича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте соответствующего указа.

Ранее Путин сообщил об отставке главы Кабардино-Балкарии.

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