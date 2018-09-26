В Удмуртии более 224 тысяч человек сделали прививки от гриппа

Короткая ссылка
В Удмуртии прививки от гриппа сделали более 224 тыс. человек, в том числе свыше 91 тыс. детей. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.
В Удмуртии более 224 тысяч человек сделали прививки от гриппа
  • РИА Новости

Всего в республике планируется привить 680 тыс. человек, включая 250 тыс. детей.

Это позволит избежать эпидемии.

10 сентября ИА «Удмуртия» сообщало, что в регионе прививку против гриппа сделали 29,7 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить