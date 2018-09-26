В Удмуртии более 224 тысяч человек сделали прививки от гриппа
В Удмуртии прививки от гриппа сделали более 224 тыс. человек, в том числе свыше 91 тыс. детей. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.
- РИА Новости
Всего в республике планируется привить 680 тыс. человек, включая 250 тыс. детей.
Это позволит избежать эпидемии.
10 сентября ИА «Удмуртия» сообщало, что в регионе прививку против гриппа сделали 29,7 тыс. человек.
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