В Благовещенске вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погиб ребёнок

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Благовещенский городской суд вынес приговор 37-летнему виновнику дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб ребёнок. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на прокуратуру Амурской области.
В Благовещенске вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погиб ребёнок
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Установлено, что 18 января водитель автомобиля Toyota Chaser выехал на жёлтый сигнал светофора и не уступил дорогу Nissan Note, что привело к столкновению. Во второй иномарке находился четырёхлетний ребёнок. Он погиб на месте.

«Суд при назначении наказания данному гражданину учёл наличие у него на иждивении малолетнего ребёнка и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — рассказали в прокуратуре.

Мужчина также лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими.

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