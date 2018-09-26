В Благовещенске вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погиб ребёнок

Благовещенский городской суд вынес приговор 37-летнему виновнику дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб ребёнок. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на прокуратуру Амурской области.

Установлено, что 18 января водитель автомобиля Toyota Chaser выехал на жёлтый сигнал светофора и не уступил дорогу Nissan Note, что привело к столкновению. Во второй иномарке находился четырёхлетний ребёнок. Он погиб на месте.

«Суд при назначении наказания данному гражданину учёл наличие у него на иждивении малолетнего ребёнка и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — рассказали в прокуратуре.

Мужчина также лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими.