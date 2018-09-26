В Благовещенске вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погиб ребёнок
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- РИА Новости
Установлено, что 18 января водитель автомобиля Toyota Chaser выехал на жёлтый сигнал светофора и не уступил дорогу Nissan Note, что привело к столкновению. Во второй иномарке находился четырёхлетний ребёнок. Он погиб на месте.
«Суд при назначении наказания данному гражданину учёл наличие у него на иждивении малолетнего ребёнка и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — рассказали в прокуратуре.
Мужчина также лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими.