СМИ: Татарстан и Башкирия попали в топ-10 регионов по количеству зарегистрированных браков

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Татарстан и Башкирия попали в топ-10 регионов по количеству зарегистрированных браков в 2017 году, сообщает «Реальное время» со ссылкой на своё исследование.
СМИ: Татарстан и Башкирия попали в топ-10 регионов по количеству зарегистрированных браков
  • ©pixabay.com

По оценке экспертов, Башкирия заняла в списке восьмое место (27,9 тыс.), Татарстан — девятое (26,9 тыс.).

Лидерами рейтинга названы Москва (90 тыс.), Московская область (58,5 тыс.) и Санкт-Петербург (52,5 тыс.).

В первую пятёрку также попали Краснодарский край и Свердловская область.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области зарегистрировали 36,4 тыс. браков в январе — августе 2018 года.

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