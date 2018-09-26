СМИ: Татарстан и Башкирия попали в топ-10 регионов по количеству зарегистрированных браков

Татарстан и Башкирия попали в топ-10 регионов по количеству зарегистрированных браков в 2017 году, сообщает «Реальное время» со ссылкой на своё исследование.

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По оценке экспертов, Башкирия заняла в списке восьмое место (27,9 тыс.), Татарстан — девятое (26,9 тыс.). Лидерами рейтинга названы Москва (90 тыс.), Московская область (58,5 тыс.) и Санкт-Петербург (52,5 тыс.). В первую пятёрку также попали Краснодарский край и Свердловская область. Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области зарегистрировали 36,4 тыс. браков в январе — августе 2018 года.