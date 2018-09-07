В Подмосковье зарегистрировали 36,4 тысячи браков с начала года

Короткая ссылка
В Московской области зарегистрировали 36,4 тыс. браков в январе — августе 2018 года, сообщает телеканал «360».

Об этом заявила первый заместитель председателя регионального правительства Ольга Забралова.

По её словам, в текущем году отмечено снижение количества разводов. За восемь месяцев их зарегистрировано 22,4 тыс. против 22,8 тыс. годом ранее.

Также стало известно, что количество зарегистрированных браков в России сократилось на 12% с начала года.

Кроме того, адвокат Олег Цуканов в беседе с m24 оценил предложение обязать молодожёнов заключать перед свадьбой брачный контракт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить