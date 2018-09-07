В Подмосковье зарегистрировали 36,4 тысячи браков с начала года

В Московской области зарегистрировали 36,4 тыс. браков в январе — августе 2018 года, сообщает телеканал «360».

Об этом заявила первый заместитель председателя регионального правительства Ольга Забралова.

По её словам, в текущем году отмечено снижение количества разводов. За восемь месяцев их зарегистрировано 22,4 тыс. против 22,8 тыс. годом ранее.

Также стало известно, что количество зарегистрированных браков в России сократилось на 12% с начала года.

Кроме того, адвокат Олег Цуканов в беседе с m24 оценил предложение обязать молодожёнов заключать перед свадьбой брачный контракт.