СМИ: Количество зарегистрированных браков в России сократилось на 12% с начала года
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В январе — июле было заключено 495,5 тыс. браков.
Снижение числа браков в стране происходит не впервые. К примеру, в 2014 году поженились 1,22 млн пар, в 2015-м — 1,16 млн, в 2016-м — 986 тыс.
По итогам 2017 года было зафиксировано улучшение ситуации — россияне заключили 1,05 млн браков, что на 6% больше, чем годом ранее.
Также стало известно, что число разводов в России за десять лет уменьшилось на 15%.
Кроме того, адвокат Олег Цуканов в беседе с m24 оценил предложение обязать молодожёнов заключать перед свадьбой брачный контракт.