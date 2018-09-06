СМИ: Количество зарегистрированных браков в России сократилось на 12% с начала года

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Количество заключённых браков в России сократилось на 12% за семь месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
СМИ: Количество зарегистрированных браков в России сократилось на 12% с начала года
  • ©pixabay.com

В январе — июле было заключено 495,5 тыс. браков.

Снижение числа браков в стране происходит не впервые. К примеру, в 2014 году поженились 1,22 млн пар, в 2015-м — 1,16 млн, в 2016-м — 986 тыс.

По итогам 2017 года было зафиксировано улучшение ситуации — россияне заключили 1,05 млн браков, что на 6% больше, чем годом ранее.

Также стало известно, что число разводов в России за десять лет уменьшилось на 15%.

Кроме того, адвокат Олег Цуканов в беседе с m24 оценил предложение обязать молодожёнов заключать перед свадьбой брачный контракт.

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