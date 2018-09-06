Число разводов в России за десять лет уменьшилось на 15%
- ©pixabay.com
Так, за первое полугодие 2018 года в России зарегистрировали 295 471 развод. За январь — июнь 2008 года было зарегистрировано 345 827 разводов.
Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков полагает, что причина подобного снижения связана не только с сокращением числа браков за указанный период, но и с повышением уровня жизни в стране.
«Относительно 1990-х и начала 2000-х годов ситуация изменилась к лучшему, брак стал представлять большую ценность, чем в период нестабильности», — отметил он.
Ранее Росстат сообщил, что за первые шесть месяцев 2018 года число заключённых браков сократилось на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.