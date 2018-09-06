Число разводов в России за десять лет уменьшилось на 15%

По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, количество расторгаемых браков за последние десять лет сократилось в России на 15%.

Так, за первое полугодие 2018 года в России зарегистрировали 295 471 развод. За январь — июнь 2008 года было зарегистрировано 345 827 разводов.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков полагает, что причина подобного снижения связана не только с сокращением числа браков за указанный период, но и с повышением уровня жизни в стране.

«Относительно 1990-х и начала 2000-х годов ситуация изменилась к лучшему, брак стал представлять большую ценность, чем в период нестабильности», — отметил он.

Ранее Росстат сообщил, что за первые шесть месяцев 2018 года число заключённых браков сократилось на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.