В Петербурге в первом чтении одобрили введение штрафов за попрошайничество в метро

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В Санкт-Петербурге депутаты заксобрания одобрили в первом чтении введение штрафов за попрошайничество в метро, сообщают «Невские новости».
В Петербурге в первом чтении одобрили введение штрафов за попрошайничество в метро
  • РИА Новости

Речь идёт о поправках в городской закон об административных правонарушениях. Размер штрафных санкций составит от 4 до 5 тыс. рублей.

Аналогичную сумму должны будут заплатить те, кто пытается приставать к пассажирам с предложением погадать.

Также предусмотрены штрафы за нелегальную торговлю на территории метрополитена: от 3 до 5 тыс. рублей для граждан, от 5 до 10 тыс. для должностных лиц и от 15 до 20 тыс. рублей для юрлиц.

Штрафы за забытые вещи вводиться не будут.

Ранее комитет заксобрания Петербурга одобрил законопроект о повышении штрафов для музыкантов в метро.

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