В Петербурге в первом чтении одобрили введение штрафов за попрошайничество в метро
- РИА Новости
Речь идёт о поправках в городской закон об административных правонарушениях. Размер штрафных санкций составит от 4 до 5 тыс. рублей.
Аналогичную сумму должны будут заплатить те, кто пытается приставать к пассажирам с предложением погадать.
Также предусмотрены штрафы за нелегальную торговлю на территории метрополитена: от 3 до 5 тыс. рублей для граждан, от 5 до 10 тыс. для должностных лиц и от 15 до 20 тыс. рублей для юрлиц.
Штрафы за забытые вещи вводиться не будут.
Ранее комитет заксобрания Петербурга одобрил законопроект о повышении штрафов для музыкантов в метро.