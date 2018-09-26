В Петербурге в первом чтении одобрили введение штрафов за попрошайничество в метро

В Санкт-Петербурге депутаты заксобрания одобрили в первом чтении введение штрафов за попрошайничество в метро, сообщают «Невские новости».

Речь идёт о поправках в городской закон об административных правонарушениях. Размер штрафных санкций составит от 4 до 5 тыс. рублей.

Аналогичную сумму должны будут заплатить те, кто пытается приставать к пассажирам с предложением погадать.

Также предусмотрены штрафы за нелегальную торговлю на территории метрополитена: от 3 до 5 тыс. рублей для граждан, от 5 до 10 тыс. для должностных лиц и от 15 до 20 тыс. рублей для юрлиц.

Штрафы за забытые вещи вводиться не будут.

Ранее комитет заксобрания Петербурга одобрил законопроект о повышении штрафов для музыкантов в метро.