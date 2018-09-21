Комитет заксобрания Петербурга одобрил законопроект о повышении штрафов для музыкантов в метро

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Комитет по законодательству заксобрания Санкт-Петербурга одобрил проект о повышении штрафов за игру на музыкальных инструментах в переходах станций метро, сообщают «Невские новости».
Комитет заксобрания Петербурга одобрил законопроект о повышении штрафов для музыкантов в метро
  • © РИА Новости

«Одним из наиболее распространённых нарушений правил пользования метрополитеном является игра на музыкальных инструментах в переходах станций. Это приводит к одновременному массовому пребыванию граждан и тем самым создаёт помехи движению пешеходов и доступу граждан к территории метрополитена», — заявили в администрации города.

В случае принятия закона штраф увеличится до 1—3 тыс. рублей. В настоящее время он составляет от 100 до 500 рублей.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что этот законопроект внёс в заксобрание губернатор Георгий Полтавченко.

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