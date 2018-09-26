В России могут ввести оборотные штрафы за недолив топлива

Оборотные штрафы для российских АЗС за недолив топлива могут быть введены в 2019 году, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, наблюдается снижение числа нарушений в части качества топлива, однако появилась проблема, связанная с его недоливом, передаёт РИА Новости.

«У нас подготовлены поправки к закону, которые позволяют накладывать оборотные штрафы ещё и по этому факту нарушений», — сказал Мантуров на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Позднее он рассказал, что государственной комиссией был одобрен проект закона о введении таких штрафов и в ближайшее время он будет согласован с другими ведомствами.

«Мы постараемся (внести в Госдуму. — RT) в осеннюю сессию, но, возможно, это перейдёт в весеннюю. Постараемся до конца года этот вопрос досогласовать», — добавил он.

Как отметил министр, потребуется время для переходного периода.

«Думаю, что с 1 января 2019 года — максимальный (самый ранний. — RT) период, когда он будет введён. Возможно, это будет в середине следующего года», — подчеркнул Мантуров.

Ранее в Росстандарте сообщили, что готовят пакет поправок, которые призваны решить проблему недолива топлива на заправках.

В начале июля Федерация автовладельцев России выявила, что около 76% АЗС практикуют недолив топлива.