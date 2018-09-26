СК организовал проверку по факту схода вагонов с рельсов в Забайкалье

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Следователи начали проверку по факту схода 16 вагонов на участке железной дороги в Забайкальском крае. Об этом информирует пресс-служба Восточно-Сибирского СУСК на транспорте.
СК организовал проверку по факту схода вагонов с рельсов в Забайкалье
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«По предварительным данным, 25 сентября 2018 года в Могочинском районе Забайкальской железной дороги на перегоне Куэнга — Приисковая произошёл сход с рельсов 16 вагонов, перевозивших различный груз», — заявили в ведомстве. 

В результате произошедшего был нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов приостановили. Проводятся восстановительные работы.

В марте Nation News передавало, что в Свердловской области с рельсов сошли 20 вагонов со щебнем.

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