СК организовал проверку по факту схода вагонов с рельсов в Забайкалье
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- РИА Новости
«По предварительным данным, 25 сентября 2018 года в Могочинском районе Забайкальской железной дороги на перегоне Куэнга — Приисковая произошёл сход с рельсов 16 вагонов, перевозивших различный груз», — заявили в ведомстве.
В результате произошедшего был нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов приостановили. Проводятся восстановительные работы.
В марте Nation News передавало, что в Свердловской области с рельсов сошли 20 вагонов со щебнем.