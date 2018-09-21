В Иркутской области начата проверка по факту схода вагонов
- РИА Новости
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Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.
«По факту схода вагонов проводится доследственная проверка. На месте работают следователи», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что с рельсов сошли десять вагонов грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал.
В марте Nation News передавал, что в Свердловской области с рельсов сошли 20 вагонов со щебнем.