В Иркутской области начата проверка по факту схода вагонов

В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту схода с рельсов грузовых вагонов.

Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

«По факту схода вагонов проводится доследственная проверка. На месте работают следователи», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что с рельсов сошли десять вагонов грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал.

В марте Nation News передавал, что в Свердловской области с рельсов сошли 20 вагонов со щебнем.