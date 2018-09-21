В Иркутской области начата проверка по факту схода вагонов

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В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту схода с рельсов грузовых вагонов.
В Иркутской области начата проверка по факту схода вагонов
  • РИА Новости
  • © Владимир Смирнов

Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

«По факту схода вагонов проводится доследственная проверка. На месте работают следователи», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что с рельсов сошли десять вагонов грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал.

В марте Nation News передавал, что в Свердловской области с рельсов сошли 20 вагонов со щебнем.

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