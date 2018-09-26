Рябков прокомментировал возможность встречи Лаврова и Помпео на ГА ООН

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал возможность встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Генассамблеи ООН.

По его словам, российская сторона готова ко встрече и заинтересована в ней, что неоднократно подтверждала.

Рябков добавил, что Россия «опять-таки не напрашивается на эту встречу».

«Для нас очевидно, что диалог нужен обеим сторонам. Но если по каким-то причинам у США другой взгляд, то значит, тогда будем исходить из этого. Сейчас в любом случае американская сторона должна в конце концов определиться с этим вопросом», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Помпео заявил о намерении встретиться с Лавровым на полях ГА ООН.