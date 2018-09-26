ЦИК не подтвердила ни одно нарушение из жалоб по выборам в Хабаровском крае

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Информация о нарушениях в ходе второго тура выборов губернатора Хабаровского края не подтвердилась, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
ЦИК не подтвердила ни одно нарушение из жалоб по выборам в Хабаровском крае
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«В ходе повторного голосования на выборах губернатора Хабаровского края поступило девять жалоб по шести эпизодам предполагаемых нарушений избирательного законодательства, из них полностью не подтвердились нарушения ни по одной жалобе», — приводит её слова ТАСС.

Памфилова добавила, что правоохранительные органы проверяют два эпизода, связанные с нарушениями при проведении агитации.

Ранее избирком Хабаровского края признал выборы губернатора состоявшимися. Депутат Госдумы Сергей Фургал официально признан лидером голосования.

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