ЦИК не подтвердила ни одно нарушение из жалоб по выборам в Хабаровском крае

Информация о нарушениях в ходе второго тура выборов губернатора Хабаровского края не подтвердилась, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

«В ходе повторного голосования на выборах губернатора Хабаровского края поступило девять жалоб по шести эпизодам предполагаемых нарушений избирательного законодательства, из них полностью не подтвердились нарушения ни по одной жалобе», — приводит её слова ТАСС.



Памфилова добавила, что правоохранительные органы проверяют два эпизода, связанные с нарушениями при проведении агитации.

Ранее избирком Хабаровского края признал выборы губернатора состоявшимися. Депутат Госдумы Сергей Фургал официально признан лидером голосования.