ЦИК не подтвердила ни одно нарушение из жалоб по выборам в Хабаровском крае
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«В ходе повторного голосования на выборах губернатора Хабаровского края поступило девять жалоб по шести эпизодам предполагаемых нарушений избирательного законодательства, из них полностью не подтвердились нарушения ни по одной жалобе», — приводит её слова ТАСС.
Памфилова добавила, что правоохранительные органы проверяют два эпизода, связанные с нарушениями при проведении агитации.
Ранее избирком Хабаровского края признал выборы губернатора состоявшимися. Депутат Госдумы Сергей Фургал официально признан лидером голосования.