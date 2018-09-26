Опубликовано видео учений с применением ракетного комплекса «Бастион» в Арктике

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Силы Северного флота в ходе учений в Арктике впервые применили береговой ракетный комплекс «Бастион». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Сегодня (в среду, 26 сентября. — RT) силы Северного флота, находящиеся в районе архипелага Новосибирских островов, провели учение по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации с выполнением ракетных стрельб», — говорится в тексте.

По словам командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова, расчёт берегового ракетного комплекса «Бастион» успешно выполнил поставленную задачу.

В августе «Крыминформ» передавал, что береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота уничтожили условную ударную группу противника на учениях в Крыму.

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