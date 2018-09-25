В Подмосковье при пожаре в жилом доме пострадали два человека

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В Московской области в городском округе Лосино-Петровский произошёл пожар в трёхэтажном многоквартирном жилом доме, в результате ЧП пострадали два человека.
В Подмосковье при пожаре в жилом доме пострадали два человека
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Центрального регионального центра МЧС России. 

«В результате пожара в трёхэтажном многоквартирном жилом доме в Лосино-Петровском пострадали два человека, детей среди пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

По словам представителя спасательного ведомства, пожар локализован на площади 50 кв. м.

Ранее ФАН передавало, что в Омской области местный житель погиб, спасая жену и детей из пожара.

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