В Подмосковье при пожаре в жилом доме пострадали два человека
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Центрального регионального центра МЧС России.
«В результате пожара в трёхэтажном многоквартирном жилом доме в Лосино-Петровском пострадали два человека, детей среди пострадавших нет», — сообщили в МЧС.
По словам представителя спасательного ведомства, пожар локализован на площади 50 кв. м.
Ранее ФАН передавало, что в Омской области местный житель погиб, спасая жену и детей из пожара.