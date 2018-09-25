Власти Севастополя предложили мониторить цены в аптеках

Вице-губернатор Севастополя Илья Пономарёв заявил о необходимости мониторить цены в аптеках, чтобы исключить их неоправданный рост. С такой инициативой он выступил в ходе обсуждения доклада департамента экономического развития «О реализации государственной экономической и промышленной политики на территории города» в правительстве.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Там, где мы видим ситуацию диспропорции по сравнению с нашими соседями — Республикой Крым, другими субъектами Российской Федерации, превышение на 20% от средней цены в Российской Федерации, давайте мы эти вещи возьмём на контроль», — сказал вице-губернатор.

По его словам, к данной работе могут подключить Федеральную антимонопольную службу.

Вторым возможным решением он считает привлечение в Севастополь материковых фармацевтических компаний.

Ранее руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев рассказал НСН о механизме внедрения обязательной маркировки лекарств. По словам эксперта, такая мера позволит бороться с фальсифицированными средствами и отслеживать ценообразование.