В аэропорту Новосибирска задержали угрожавшего взорвать самолёт пассажира

Короткая ссылка
В Новосибирске сотрудники полиции задержали в аэропорту Толмачёво пассажира, который угрожал взорвать самолёт. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
В аэропорту Новосибирска задержали угрожавшего взорвать самолёт пассажира
  • РИА Новости

«Мужчина требовал пересадить его в бизнес-класс из эконом-класса, бортпроводники отказались это делать. Мужчина стал угрожать, что взорвёт самолёт», — приводит ТАСС сообщение.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 207 УК России («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). 

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после того, как пассажир рейса Москва — Душанбе ударил бортпроводницу по голове из-за сделанного ему замечания, а также угрожал другим пассажирам якобы заложенной бомбой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить