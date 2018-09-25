В аэропорту Новосибирска задержали угрожавшего взорвать самолёт пассажира

В Новосибирске сотрудники полиции задержали в аэропорту Толмачёво пассажира, который угрожал взорвать самолёт. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

«Мужчина требовал пересадить его в бизнес-класс из эконом-класса, бортпроводники отказались это делать. Мужчина стал угрожать, что взорвёт самолёт», — приводит ТАСС сообщение.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 207 УК России («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после того, как пассажир рейса Москва — Душанбе ударил бортпроводницу по голове из-за сделанного ему замечания, а также угрожал другим пассажирам якобы заложенной бомбой.