В аэропорту Новосибирска задержали угрожавшего взорвать самолёт пассажира
- РИА Новости
«Мужчина требовал пересадить его в бизнес-класс из эконом-класса, бортпроводники отказались это делать. Мужчина стал угрожать, что взорвёт самолёт», — приводит ТАСС сообщение.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 207 УК России («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после того, как пассажир рейса Москва — Душанбе ударил бортпроводницу по голове из-за сделанного ему замечания, а также угрожал другим пассажирам якобы заложенной бомбой.