СК в Москве возбудил дело по факту нападения пассажира самолёта на бортпроводницу
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«После произошедшего агрессивный пассажир стал угрожать находившимся на борту авиалайнера людям якобы заложенной на борту бомбой. Оценив ситуацию, командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета и передаче дебошира правоохранительным органам», — говорится в сообщении ведомства.
Подозреваемым оказался гражданин Таджикистана 1993 года рождения.
«В ближайшее время следователи будут ходатайствовать об избрании авиадебоширу меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК.
Ранее сообщалось, что летевший из Москвы в Душанбе самолёт вернулся в аэропорт из-за драки на борту.