СК в Москве возбудил дело по факту нападения пассажира самолёта на бортпроводницу

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как пассажир рейса Москва — Душанбе ударил бортпроводницу по голове из-за сделанного ему замечания, а также угрожал другим пассажирам якобы заложенной бомбой.

«После произошедшего агрессивный пассажир стал угрожать находившимся на борту авиалайнера людям якобы заложенной на борту бомбой. Оценив ситуацию, командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета и передаче дебошира правоохранительным органам», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемым оказался гражданин Таджикистана 1993 года рождения.

«В ближайшее время следователи будут ходатайствовать об избрании авиадебоширу меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК.

Ранее сообщалось, что летевший из Москвы в Душанбе самолёт вернулся в аэропорт из-за драки на борту.