Летевший из Москвы в Душанбе самолёт вернулся в аэропорт из-за драки на борту
- РИА Новости
«По предварительным данным, 29 августа 2018 года примерно в 19:15 во время выполнения рейса сообщением Москва — Душанбе гражданин Таджикистана, 1993 года рождения, применил физическую силу к бортпроводнику», — приводит Интерфакс слова представителя московского межрегионального транспортного управления на транспорте СК России Елены Марковской.
Отмечается, что командир самолёта принял решение о возврате в аэропорт вылета и передаче дебошира правоохранительным органам.
По факту случившегося начата доследственная проверка.
Ранее СК возбудил дело в отношении напавшего на полицейских в Якутии авиадебошира.