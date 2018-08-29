Летевший из Москвы в Душанбе самолёт вернулся в аэропорт из-за драки на борту

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Транспортные следователи начали проверку по факту драки на борту самолёта Москва — Душанбе, в результате которой пострадал бортпроводник.
Летевший из Москвы в Душанбе самолёт вернулся в аэропорт из-за драки на борту
  • РИА Новости

«По предварительным данным, 29 августа 2018 года примерно в 19:15 во время выполнения рейса сообщением Москва — Душанбе гражданин Таджикистана, 1993 года рождения, применил физическую силу к бортпроводнику», — приводит Интерфакс слова представителя московского межрегионального транспортного управления на транспорте СК России Елены Марковской.

Отмечается, что командир самолёта принял решение о возврате в аэропорт вылета и передаче дебошира правоохранительным органам.

По факту случившегося начата доследственная проверка.

Ранее СК возбудил дело в отношении напавшего на полицейских в Якутии авиадебошира.

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