Власти Крыма заявили о необходимости ускорить ремонт дорог Симферополя

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о необходимости ускорить ремонт дорог Симферополя, сообщает «Крыминформ».
Власти Крыма заявили о необходимости ускорить ремонт дорог Симферополя
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  • © Sergey Kovalev

«Подрядчики не шевелятся. Работать в авральном режиме они не умеют. Они приводят столько людей, сколько числится у них в штате. Такого быть не должно», — сказал Аксёнов на рабочем совещании.

Он отметил, что не видит энтузиазма у подрядчиков ни на одном из объектов в Симферополе.

По словам Аксёнова, задача глав администраций состоит в том, чтобы организовать полный контроль. Если контракты не будут выполнены в срок, глава региона пообещал добиваться уголовной ответственности для предпринимателей.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирской области запустили участок федеральной трассы «Иртыш».

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