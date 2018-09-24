Власти Крыма заявили о необходимости ускорить ремонт дорог Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о необходимости ускорить ремонт дорог Симферополя, сообщает «Крыминформ».

«Подрядчики не шевелятся. Работать в авральном режиме они не умеют. Они приводят столько людей, сколько числится у них в штате. Такого быть не должно», — сказал Аксёнов на рабочем совещании.

Он отметил, что не видит энтузиазма у подрядчиков ни на одном из объектов в Симферополе.

По словам Аксёнова, задача глав администраций состоит в том, чтобы организовать полный контроль. Если контракты не будут выполнены в срок, глава региона пообещал добиваться уголовной ответственности для предпринимателей.

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