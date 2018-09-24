Отопительный сезон в Москве начнётся 25 сентября

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В Москве во вторник, 25 сентября, начнётся отопительный сезон. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Отопительный сезон в Москве начнётся 25 сентября
  • © pixabay.com

«Комплекс городского хозяйства приступает к пробным топкам в городе с включения отопления, в первую очередь, в учреждениях социальной сферы — лечебных и детских дошкольных учреждениях, школах», — рассказал он.

Впоследствии, по словам Бирюкова, тепло поступит в жилые дома, административные и промышленные здания.

Ранее синоптики заявили, что ночь на 24 сентября в Москве стала самой холодной с начала осени.

Также сообщалось, что в столице в среду, 26 сентября, может выпасть первый снег.

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