Медведев утвердил стратегию развития лесопромышленного комплекса до 2030 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил стратегию развития лесопромышленного комплекса на ближайшие 12 лет. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Утвердить прилагаемую Стратегию развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года», — говорится в сообщении.

В частности, стратегия развития предполагает налаживание системы лесовосстановления и развития высокотехнологичных отраслей в лесной промышленности.

Как сообщает ТАСС, Медведев напомнил, что с недавнего времени существует закон, который обязывает предпринимателей восстанавливать лес в том объёме, в котором они его вырубили, иначе им грозит административная ответственность.

Также он сообщил, что в будущем стоит ориентироваться «на глубокую переработку древесины, чтобы на внутренний рынок и на экспорт поступали мебель, картон, бумага и строительные материалы, лесохимические продукты».

Ранее президент России Владимир Путин назвал сохранение леса значимым приоритетом России.