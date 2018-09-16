Путин назвал сохранение леса значимым приоритетом России

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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов лесной отрасли с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин назвал сохранение леса значимым приоритетом России
  • РИА Новости

«Наша страна обладает крупнейшими в мире лесными богатствами. Вопросы сохранения и рационального использования этого достояния по праву находятся в числе значимых приоритетов государства», — говорится в телеграмме.

Как отметил глава государства, в настоящее время перед тружениками комплекса стоят серьёзные задачи, среди которых привлечение инвестиций, модернизация предприятий и создание новых деревообрабатывающих производств.

Путин подчеркнул важность выработки современных подходов в сфере сбережения ресурсной базы и охраны окружающей среды.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в беседе с «Известиями» заявил о необходимости реформировать лесную отрасль.

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