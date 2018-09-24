В Роспотребнадзоре прокомментировали нападение собак на ребёнка в Амурской области

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Глава управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области Ольга Курганова в беседе с телеканалом «360» прокомментировала нападение бродячих собак на 11-летнюю девочку в Благовещенске.
В Роспотребнадзоре прокомментировали нападение собак на ребёнка в Амурской области
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Инцидент произошёл 22 сентября.

Как заявила Курганова, этот случай нетипичный.

«690 покусанных — это цифра на уровне среднемноголетних данных. Есть такая проблема», — отметила она.

По её словам, бешенство на территории региона не регистрируется в течение многих лет.

«Мы уточняли по этой ситуации, почему вакцинация не была сделана. Мы направили письма в администрацию города Благовещенска и в управление ветеринарии для работы по бездомным животным. Это их полномочия», — сказала она.

По её словам, служба отслеживает, мониторит заболевания.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале прокуратура провела проверку по факту инцидента с ребёнком в контактном зоопарке.

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