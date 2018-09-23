Во Владимирской области завершилось голосование во втором туре выборов губернатора региона.

На пост главы региона претендуют кандидат от «Единой России», действующий губернатор Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.

Избирательные участки закрыли в 20:00 по местному времени (совпадает с московским).

Начат подсчёт голосов.

Ранее стало известно, что после обработки 99,12% протоколов кандидат от ЛДПР Сергей Фургал лидирует во втором туре выборов губернатора Хабаровского края, набрав 69,62% голосов.