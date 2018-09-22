На дне реки в Новгородской области обнаружен пароход

Археологи обнаружили на дне реки Волхов в Новгородской области пароход, который был спущен на воду в конце XIX или в начале XX века.

«Первоначально судно было обнаружено во время обзорной проверки русла реки гидролокатором. Потом находку подтвердили водолазы», — приводит Интерфакс слова представителя Новгородской областной федерации подводной деятельности.

Отмечается, что пароход находится в среднем течении Волхова на глубине около 15 метров.

Отмечается, что это буксир водоизмещением в 60 тонн.

По предположению археологов, судно является одним из трёх буксиров, затонувших в августе 1941 года под бомбёжками наступавших на Новгород частей вермахта.

Буксир планируют исследоваться ещё раз весной 2019 года.

Ранее археологи обнаружили на дне реки Волхов один из древнейших известных учёным мостов на Руси.