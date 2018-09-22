Движение поездов в Иркутской области восстановлено после ЧП
«22 сентября 7:52 местного времени движение поездов на участке Слюдянка – Ангасолка ВСЖД полностью восстановлено», — говорится в сообщении.
Для восстановления движения были задействованы два восстановительных поезда.
Оперативная комиссия расследует причины произошедшего.
21 сентября сообщалось, что по Транссибу приостановили движение в обоих направлениях из-за схода вагонов в Иркутской области.
В марте сообщалось, что в Свердловской области с рельсов сошли 20 вагонов со щебнем.