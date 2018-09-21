По Транссибу приостановлено движение из-за схода вагонов в Иркутской области
- РИА Новости
- © Владимир Смирнов
«Движение приостановлено в обоих направлениях, ведутся восстановительные работы», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники СУ.
Ранее сообщалось, что по данному факту была начата проверка.
В ночь на 21 сентября на перегоне Слюдянка-2 — Ангасолка сошли с рельсов десять вагонов грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал.
В марте Nation News передавал, что в Свердловской области с рельсов сошли 20 вагонов со щебнем.