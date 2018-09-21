По Транссибу приостановлено движение из-за схода вагонов в Иркутской области

По Транссибу приостановлено движение в обоих направлениях из-за схода вагонов в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

«Движение приостановлено в обоих направлениях, ведутся восстановительные работы», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники СУ.

Ранее сообщалось, что по данному факту была начата проверка.

В ночь на 21 сентября на перегоне Слюдянка-2 — Ангасолка сошли с рельсов десять вагонов грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал.

В марте Nation News передавал, что в Свердловской области с рельсов сошли 20 вагонов со щебнем.