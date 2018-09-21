В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист

В горах Кабардино-Балкарии в результате совершения жёсткой посадки погиб парапланерист из Московской области. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В МЧС поступила информация, что в Чегемском районе совершил жёсткую посадку парапланерист 1961 года рождения из города Королёва.

«По состоянию на 20:30 поисково-спасательные работы были завершены. Парапланерист получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Спасатели передали тело сотрудникам правоохранительных органов.

В спасательной операции принимали участие пять сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Ранее URA.RU сообщало, что на Эльбрусе туристы из Екатеринбурга обратились к спасателям за помощью.