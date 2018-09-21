В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист

Короткая ссылка
В горах Кабардино-Балкарии в результате совершения жёсткой посадки погиб парапланерист из Московской области. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист
  • РИА Новости

В МЧС поступила информация, что в Чегемском районе совершил жёсткую посадку парапланерист 1961 года рождения из города Королёва. 

«По состоянию на 20:30 поисково-спасательные работы были завершены. Парапланерист получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Спасатели передали тело сотрудникам правоохранительных органов. 

В спасательной операции принимали участие пять сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Ранее URA.RU сообщало, что на Эльбрусе туристы из Екатеринбурга обратились к спасателям за помощью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить