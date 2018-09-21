В Краснодарском крае завели дело из-за травмирования ребёнка при падении бетонного блока

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В Краснодарском крае завели уголовное дело по факту травмирования ребёнка в результате падения бетонного блока, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу Анапского линейного отдела МВД России на транспорте.
В Краснодарском крае завели дело из-за травмирования ребёнка при падении бетонного блока
  • РИА Новости

По имеющимся данным, 12-летняя девочка проникла на территорию предприятия по производству бетона. На неё упал незакреплённый фундаментный блок. Ребёнок госпитализирован с серьёзными травмами.

Дело возбудили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

Как выяснила полиция, на предприятии не соблюдали правила охраны труда и техники безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области организовали проверку из-за травмирования ребёнка в детсаду.

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