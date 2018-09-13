В Свердловской области проводят проверку из-за травмирования ребёнка в детсаду
- РИА Новости
По предварительным данным, 11 сентября в селе Черемисском девочка упала во время прогулки. Её осмотрели фельдшер детсада, а затем и врач. После ухудшения состояния ребёнка госпитализировали. У неё разрыв селезёнки.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, планируется установить обстоятельства инцидента и оценить действия воспитателей. Также будут запрошены медицинские документы о состоянии здоровья пострадавшей для установления степени тяжести причинённого вреда.
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