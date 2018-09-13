В Свердловской области проводят проверку из-за травмирования ребёнка в детсаду

Режевская городская прокуратура проводит проверку из-за травмирования ребёнка в детском саду, сообщает URA.RU.

По предварительным данным, 11 сентября в селе Черемисском девочка упала во время прогулки. Её осмотрели фельдшер детсада, а затем и врач. После ухудшения состояния ребёнка госпитализировали. У неё разрыв селезёнки.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, планируется установить обстоятельства инцидента и оценить действия воспитателей. Также будут запрошены медицинские документы о состоянии здоровья пострадавшей для установления степени тяжести причинённого вреда.

Ранее Nation News сообщал, что в Камчатском крае завершили расследование гибели ребёнка в цистерне.