В Свердловской области проводят проверку из-за травмирования ребёнка в детсаду

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Режевская городская прокуратура проводит проверку из-за травмирования ребёнка в детском саду, сообщает URA.RU.
В Свердловской области проводят проверку из-за травмирования ребёнка в детсаду
  • РИА Новости

По предварительным данным, 11 сентября в селе Черемисском девочка упала во время прогулки. Её осмотрели фельдшер детсада, а затем и врач. После ухудшения состояния ребёнка госпитализировали. У неё разрыв селезёнки.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, планируется установить обстоятельства инцидента и оценить действия воспитателей. Также будут запрошены медицинские документы о состоянии здоровья пострадавшей для установления степени тяжести причинённого вреда.

Ранее Nation News сообщал, что в Камчатском крае завершили расследование гибели ребёнка в цистерне.

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