Эксперты назвали число праворульных автомобилей в России

Стало известно количество праворульных автомобилей в России на 1 июля 2018 года, сообщает Nation News.

По данным аналитического агентства «Автостат», зарегистрировано 4,15 млн таких транспортных средств, в том числе 3,5 млн легковых.

Это 8,1% всего отечественного автопарка.

«Парк LCV насчитывает 530,7 тыс. машин с правым расположением руля (доля — 13%)», — рассказали эксперты.

Доля грузовой техники — 3,3%, доля автобусов — 0,7%.

Ранее Newinform сообщало, что продажи автомобилей китайских марок в России выросли в июле 2018 года на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.