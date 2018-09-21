Эксперты назвали число праворульных автомобилей в России

Короткая ссылка
Стало известно количество праворульных автомобилей в России на 1 июля 2018 года, сообщает Nation News.
Эксперты назвали число праворульных автомобилей в России
  • РИА Новости

По данным аналитического агентства «Автостат», зарегистрировано 4,15 млн таких транспортных средств, в том числе 3,5 млн легковых.

Это 8,1% всего отечественного автопарка.

«Парк LCV насчитывает 530,7 тыс. машин с правым расположением руля (доля — 13%)», — рассказали эксперты.

Доля грузовой техники — 3,3%, доля автобусов — 0,7%.

Ранее Newinform сообщало, что продажи автомобилей китайских марок в России выросли в июле 2018 года на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить