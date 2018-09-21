Эксперты назвали число праворульных автомобилей в России
- РИА Новости
По данным аналитического агентства «Автостат», зарегистрировано 4,15 млн таких транспортных средств, в том числе 3,5 млн легковых.
Это 8,1% всего отечественного автопарка.
«Парк LCV насчитывает 530,7 тыс. машин с правым расположением руля (доля — 13%)», — рассказали эксперты.
Доля грузовой техники — 3,3%, доля автобусов — 0,7%.
Ранее Newinform сообщало, что продажи автомобилей китайских марок в России выросли в июле 2018 года на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.