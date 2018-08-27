Эксперты заявили о росте спроса на китайские автомобили в России на 19% в июле
- Reuters
Как подсчитали эксперты аналитического агентства «Автостат», было приобретено около 2,9 тыс. новых машин.
Наибольшей популярностью пользовалась продукция Lifan (более 1,3 тыс. автомобилей), второе место занимает Chery, третье — Zotye, передаёт «ПолитЭксперт».
В целом в январе — июле продажи автомобилей из КНР показали рост на 17%, до 19 тыс. единиц.
Ранее были названы самые продаваемые российские автомобили с начала года.