Эксперты заявили о росте спроса на китайские автомобили в России на 19% в июле

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Продажи автомобилей китайских марок в России выросли в июле 2018 года на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, передаёт Newinform.
Эксперты заявили о росте спроса на китайские автомобили в России на 19% в июле
  • Reuters

Как подсчитали эксперты аналитического агентства «Автостат», было приобретено около 2,9 тыс. новых машин.

Наибольшей популярностью пользовалась продукция Lifan (более 1,3 тыс. автомобилей), второе место занимает Chery, третье — Zotye, передаёт «ПолитЭксперт».

В целом в январе — июле продажи автомобилей из КНР показали рост на 17%, до 19 тыс. единиц.

Ранее были названы самые продаваемые российские автомобили с начала года.

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