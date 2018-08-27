Эксперты заявили о росте спроса на китайские автомобили в России на 19% в июле

Продажи автомобилей китайских марок в России выросли в июле 2018 года на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, передаёт Newinform.

Reuters

Как подсчитали эксперты аналитического агентства «Автостат», было приобретено около 2,9 тыс. новых машин. Наибольшей популярностью пользовалась продукция Lifan (более 1,3 тыс. автомобилей), второе место занимает Chery, третье — Zotye, передаёт «ПолитЭксперт». В целом в январе — июле продажи автомобилей из КНР показали рост на 17%, до 19 тыс. единиц. Ранее были названы самые продаваемые российские автомобили с начала года.