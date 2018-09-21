В Краснодарском крае ограничат высотность построек в прибрежной зоне

Короткая ссылка
В Краснодарском крае планируют ограничить высотность при застройке территорий в прибрежной зоне, сообщают «Юга.ру».
В Краснодарском крае ограничат высотность построек в прибрежной зоне
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Документ опубликован на сайте региональной администрации.

Главам муниципалитетов рекомендуется при подготовке правил землепользования и застройки ограничить высотность зданий четырьмя этажами. Речь идёт о капитальных жилых строениях и апартаментах в прибрежной полосе Чёрного и Азовского морей на расстоянии 300 метров от воды.

Жилые здания на этих территориях будут относиться к условно разрешённым видам объектов капитального строительства.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде построили и ввели в строй почти 3,8 тыс. квартир в 111 домах в январе—июле 2018 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить