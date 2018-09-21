В Краснодарском крае ограничат высотность построек в прибрежной зоне

В Краснодарском крае планируют ограничить высотность при застройке территорий в прибрежной зоне, сообщают «Юга.ру».

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Документ опубликован на сайте региональной администрации.

Главам муниципалитетов рекомендуется при подготовке правил землепользования и застройки ограничить высотность зданий четырьмя этажами. Речь идёт о капитальных жилых строениях и апартаментах в прибрежной полосе Чёрного и Азовского морей на расстоянии 300 метров от воды.

Жилые здания на этих территориях будут относиться к условно разрешённым видам объектов капитального строительства.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде построили и ввели в строй почти 3,8 тыс. квартир в 111 домах в январе—июле 2018 года.