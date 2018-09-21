ФАС рассмотрит жалобу о возможной координации цен на новые iPhone

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила жалобу о возможной координации ретейлеров при установлении цен на новый смартфон Apple iPhone XS, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Поступила жалоба от гражданина на возможную координацию ценообразования у распространителей смартфонов Apple, которая могла привести к установлению одинаковых розничных цен на гаджеты», — сообщили в ФАС.

Отмечается, что в официальном интернет-магазине Apple iPhone XS стоит от 87,9 тыс. до 118,9 тыс. рублей, а iPhone XS Max — от 96,9 тыс. до 127,9 тыс. рублей в зависимости от объёма памяти.

В ноябре 2017 года сообщалось о проверке среди российских ресейлеров после жалобы на одинаковые цены на смартфон iPhone X.