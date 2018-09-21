В избиркоме Приморья объяснили отмену итогов выборов главы региона

В избиркоме Приморья заявили, что отмена итогов второго тура выборов главы региона связана с отменой результатов на 13 участках в Советском районе Владивостока и с нарушениями законодательства.

Об этом говорится на сайте комиссии.

«В избирательную комиссию Приморского края поступило значительное число обращений о нарушениях требований избирательного законодательства», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что разница в количестве голосов избирателей, полученных двумя кандидатами, составила 7,6 тыс.

«Комиссия отметила, что не любые, а только существенные нарушения законодательства, допущенные при подсчёте голосов... могут служить основанием для признания результатов досрочных выборов губернатора Приморского края недействительными», — говорится в заявлении.

20 сентября избирательная комиссия Приморья признала результаты досрочных выборов недействительными.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, они проходили при серьёзных нарушениях закона.