В избиркоме Приморья объяснили отмену итогов выборов главы региона

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В избиркоме Приморья заявили, что отмена итогов второго тура выборов главы региона связана с отменой результатов на 13 участках в Советском районе Владивостока и с нарушениями законодательства.
В избиркоме Приморья объяснили отмену итогов выборов главы региона
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте комиссии.

«В избирательную комиссию Приморского края поступило значительное число обращений о нарушениях требований избирательного законодательства», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что разница в количестве голосов избирателей, полученных двумя кандидатами, составила 7,6 тыс.

«Комиссия отметила, что не любые, а только существенные нарушения законодательства, допущенные при подсчёте голосов... могут служить основанием для признания результатов досрочных выборов губернатора Приморского края недействительными», — говорится в заявлении.

20 сентября избирательная комиссия Приморья признала результаты досрочных выборов недействительными.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, они проходили при серьёзных нарушениях закона.

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