В избиркоме Приморья объяснили отмену итогов выборов главы региона
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте комиссии.
«В избирательную комиссию Приморского края поступило значительное число обращений о нарушениях требований избирательного законодательства», — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что разница в количестве голосов избирателей, полученных двумя кандидатами, составила 7,6 тыс.
«Комиссия отметила, что не любые, а только существенные нарушения законодательства, допущенные при подсчёте голосов... могут служить основанием для признания результатов досрочных выборов губернатора Приморского края недействительными», — говорится в заявлении.
20 сентября избирательная комиссия Приморья признала результаты досрочных выборов недействительными.
По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, они проходили при серьёзных нарушениях закона.