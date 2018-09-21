В Движении автомобилистов России прокомментировали решение суда о ликвидации проекта «СтопХам»
- РИА Новости
«На этот раз они уже вряд ли снова откроются», — сказал он.
По его словам, этот вердикт очень полезен для всего российского общества.
Со своей стороны, лидер проекта Дмитрий Чугунов в беседе с телеканалом «360» заявил, что ведения хозяйственной деятельности у них нет и они не претендуют ни на какие гранты.
«Можем действовать в рамках законодательства как общественное объединение. Для этого не нужна никакая регистрация», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что решение суда может быть обжаловано в течение месяца.
В 2016 году Мосгорсуд уже принимал решение ликвидировать движение «СтопХам». Тогда Минюст отозвал требование о ликвидации движения, так как оно устранило выявленные ранее нарушения.