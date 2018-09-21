В Движении автомобилистов России прокомментировали решение суда о ликвидации проекта «СтопХам»

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Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с ФАН прокомментировал решение суда о ликвидации проекта «СтопХам».
В Движении автомобилистов России прокомментировали решение суда о ликвидации проекта «СтопХам»
  • РИА Новости

«На этот раз они уже вряд ли снова откроются», — сказал он.

По его словам, этот вердикт очень полезен для всего российского общества.

Со своей стороны, лидер проекта Дмитрий Чугунов в беседе с телеканалом «360» заявил, что ведения хозяйственной деятельности у них нет и они не претендуют ни на какие гранты.

«Можем действовать в рамках законодательства как общественное объединение. Для этого не нужна никакая регистрация», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что решение суда может быть обжаловано в течение месяца.

В 2016 году Мосгорсуд уже принимал решение ликвидировать движение «СтопХам». Тогда Минюст отозвал требование о ликвидации движения, так как оно устранило выявленные ранее нарушения.

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