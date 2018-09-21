Мосгорсуд ликвидировал движение «СтопХам»

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Мосгорсуд ликвидировал движение «СтопХам», которое позиционировало себя как проект, выступающий против хамства на автомобильных дорогах.
Мосгорсуд ликвидировал движение «СтопХам»
  • © РИА Новости

«Суд постановил требования ГУ Минюста России по Москве удовлетворить, ликвидировать МРОО СРКВГО «СтопХам», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Мосгорсуда.

Отмечается, что решение является основанием для исключения организации из Единого государственного реестра юридических лиц.

Уточняется, что решение может быть обжаловано в течение месяца.

В 2016 году Мосгорсуд уже принимал решение ликвидировать движение «СтопХам». Тогда Минюст отозвал требование о ликвидации движения, так как оно устранило выявленные ранее нарушения.

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