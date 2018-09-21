Мосгорсуд ликвидировал движение «СтопХам»
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«Суд постановил требования ГУ Минюста России по Москве удовлетворить, ликвидировать МРОО СРКВГО «СтопХам», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Мосгорсуда.
Отмечается, что решение является основанием для исключения организации из Единого государственного реестра юридических лиц.
Уточняется, что решение может быть обжаловано в течение месяца.
В 2016 году Мосгорсуд уже принимал решение ликвидировать движение «СтопХам». Тогда Минюст отозвал требование о ликвидации движения, так как оно устранило выявленные ранее нарушения.