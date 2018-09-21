Подрядчика «Роскосмоса» объявили в международный розыск
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.
«Суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.
Сластихин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Он объявлен в международный розыск.
В феврале Дальневосточный окружной военный суд признал виновным в злоупотреблениях при строительстве космодрома Восточный бывшего главу компании «Дальспецстрой» Юрия Хризмана. Он приговорён к 12 годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима.