Подрядчика «Роскосмоса» объявили в международный розыск

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Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест владельца строительной компании «Инженерные системы» Сергея Сластихина, который является подрядчиком «Роскосмоса».
Подрядчика «Роскосмоса» объявили в международный розыск
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

«Суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Сластихин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Он объявлен в международный розыск.

В феврале Дальневосточный окружной военный суд признал виновным в злоупотреблениях при строительстве космодрома Восточный бывшего главу компании «Дальспецстрой» Юрия Хризмана. Он приговорён к 12 годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима. 

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