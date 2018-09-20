В Подмосковье с 1 октября отменят особый противопожарный режим
- РИА Новости
Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьёв.
Решение принято в связи с тем, что к указанному сроку в регионе стабилизируется пожароопасная обстановка и установятся благоприятные погодные условия.
С 5 октября будет отменён режим повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.