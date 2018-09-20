В Подмосковье с 1 октября отменят особый противопожарный режим

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В Московской области с 1 октября отменят особый противопожарный режим, действовавший с 1 мая. Об этом сообщает телеканал «360».
В Подмосковье с 1 октября отменят особый противопожарный режим
  • РИА Новости

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьёв.

Решение принято в связи с тем, что к указанному сроку в регионе стабилизируется пожароопасная обстановка и установятся благоприятные погодные условия.

С 5 октября будет отменён режим повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.

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