СК возбудил дело после гибели рабочего в шахте под Челябинском
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК по региону по связям со СМИ Владимира Шишкова.
«После проведения доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных и иных работ»)», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Челябинской области в результате обрушения на золотодобывающей шахте погиб один человек.