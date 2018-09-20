СК возбудил дело после гибели рабочего в шахте под Челябинском

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего в результате обрушения породы на шахте в Челябинской области.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК по региону по связям со СМИ Владимира Шишкова.

«После проведения доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных и иных работ»)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Челябинской области в результате обрушения на золотодобывающей шахте погиб один человек.