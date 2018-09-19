В Челябинской области произошло обрушение на золотодобывающей шахте

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В Челябинской области в результате обрушения на золотодобывающей шахте погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
В Челябинской области произошло обрушение на золотодобывающей шахте
  • РИА Новости

«В 17:55 по местному времени 19 сентября поступило сообщение об обрушении породы на золотодобывающей шахте ОАО «Южуралзолото ГК» в Пластовском районе. По предварительным данным, один погибший, скорая помощь констатировала смерть», — уточнили в пресс-службе ведомства.

15 августа сообщалось, что один человек скончался в результате обрушения на шахте в Свердловской области, ещё один получил травмы.

По данному факту была проведена проверка.

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