В Челябинской области произошло обрушение на золотодобывающей шахте

В Челябинской области в результате обрушения на золотодобывающей шахте погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В 17:55 по местному времени 19 сентября поступило сообщение об обрушении породы на золотодобывающей шахте ОАО «Южуралзолото ГК» в Пластовском районе. По предварительным данным, один погибший, скорая помощь констатировала смерть», — уточнили в пресс-службе ведомства.

15 августа сообщалось, что один человек скончался в результате обрушения на шахте в Свердловской области, ещё один получил травмы.

По данному факту была проведена проверка.